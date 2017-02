J. Cole til Oslo Spektrum i september

J. Cole ga ut en av fjorårets sterkeste skiver, og albumet går fortsatt på rundgang i Spotify-listene verden over.

Nå har han endelig blitt booket til Norge, og denne gang skal han til Oslo Spektrum. Forrige gang han var på Norgesbesøk, spilte han for en utsolgt Sentrum Scene. Det er åpnet for fri alder på konserten, som betyr at både unge og gamle er velkommne. Vi gleder oss stort til J. Cole kommer, og her kan det forventes skikkelige hiphop-vibber. Billetter er tilgjengelig via Ticketmaster førstkommende Torsdag.

«She fuck with small time N****s, I got bigger dreams»