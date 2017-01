Er ingen markedsføring, den nye typen markedsføring? Det er i hvertfall tilfellet for J. Cole. Rapperen ga ut albumet For Your Eyez Only med kun en ukes forvarsel i fjor, og nærmest destruerte billboard listen.

Nå gjør han det igjen. Cole lanserer låta «High For Hours», uten forvarsel, og låta florerer allerede i media. Den Elite og Cam O’bi produserte låta viser frem en sjelful Cole, som har dedikert det ene verset til sitt møte med Barack Obama. Det er få rappere med samme lyriske tyngde, og kanskje målet bak uventede slipp, er at musikken skal bli bedømt som musikk og ikke et produkt.