J.Cole slapp i April sin dokumentar 4 Your Eyez Only på HBO. Nå ligger den endelig ute på youtube, og du kan se den 50 min lange dokumentaren gratis. J.Cole Slapp i desember EP´n med samme navn og solgte akkurat til platina. Neste som skjer nå er 4 Your Eyez Only Tour, hvor han stopper innom Oslo Spektrum 30 September.

Se hele dokumentaren over saken!