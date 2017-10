Ivan Ave Ny Singel og Releaskonsert På Rockefeller 6.oktober!

Ivan Ave dropper sin andre solo LP Every Eye, og i anledning byr han og teamet Mutual Intentions opp til fest på Rockefeller fredag den 6. oktober.

Albumet som er produsert av navn som Damn-Funk og label homie Kiefer, Kaytrenada, Mndsgn, og Mutual Intentions egne Yogi Soul og Fredfades består av 14 tracks. Som vil være mulig å få gratis på selveste releasefesten hvis du kjøper billett og møter opp før skiva dropper offisielt den 10. november.

For tre uker siden skrev vi om den tredje singelen fra albumet «Running Shoes» som var en oppfølger på «Fast Forward» og den Mndsgn. produserte tracken «Young Eye». Nå er er Ave ute med enda en singel «Steaming» som er prudsert av lengden Dam-Funk som har samarbeidet med Kaytranada på trommene. Du kan sjekke ut prosjektet som dropper igjennom lablet Jakarta Records her.

Under sammen med den nye singelen kan du se en video fra Ivans første strategimøte, man kan tydelig se at den snille rapperen har tatt til seg tipsene om få til en suksessfull og minnerik dag. Ikke at at han trenger det, men du vet. Ekte gjenkjenner ekte!