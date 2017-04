Isaiah Rashad på Parkteateret

Det var et gledelig gjensyn da Isaiah Rashad opptrådte på Parkteateret onsdag kveld. Rapperen fra Tennessee har ikke vœrt i Oslo siden 2014, da han varmet opp for Schoolboy Q. Denne kvelden var Isaiah main act, noe han har gjort seg vel fortjent til. Det er kult å se en såpass ung artist ha så stålkontroll på scenen og crowden som han har. Alle låtene ble fremført med så mye lidenskap og lekenhet at det nesten var vanskelig å forstå hvilken låt som ble spilt, men det hele virket veldig levende og ektefølt.