Isah

Hvem er du?

– Hey mitt navn e Isah.

Hvor er du fra?

– Eg e stavanger born and raised bror.

Hva driver du med?

– Eg holde på me musikk, både instrument dans og sang.

Alder?

– Eg e 18 år.

Hvem jobber du med?

– Eg sitte mest i studio me g40 troppen min! Og har god kontakt med Wavy gutta.

Hvliken låt hører du mest på for tiden?

– Eg har ishe ein spessiel sang eg hørre mest på, det komme an på humøret mitt men det går mest i Chris Brown, Ty Dolla $ign å ja du fatte greiå ahah.

Hvordan ble låta «Seint» til?

– Det starta me at eg fikk kontakt med prolly nah og wavy gjengen, der meg å Lingz satt i studio med Wayra Taqui og Kiddo Kæsh her i stavanger å mekka opp beaten, så hadde eg beaten på lager ein stund før eg la noe mer! Så sendte eg det eg hadde lagt ned til prolly og wavy gutta så fekk eg tilsendt tracken tilbake av Prolly me Dior sitt værs på det å alle focka me det, resten e historie!

Hva handler låta om?

– «Seint» handle egentlig bare om ein normal kveld as isje noe mer ahaha.

Hva blir du inspirert av?

– Eg blir inspirert av alt egentlig, ska isje møye t før notater på tlf e oppe! Drømmen hadde vært å lage noe me ferrari as.

Hvordan ser fremtiden ut?

– Den ser lys ut as, bli ferdig på skole, flytte til oslo med kiddo og bare lage musikk e planen.

Heftig! Noen du vil gi shoutouts til?

– Shoutout t Wavy, Prolly Nah, Dior, gjengen min g40 tropp og sist men isje minst min day one Kiddo Kæsh, uten han hadde isje det vært noe musikk fra meg.

Dior

Hvem er du? Hvor er du fra? Hva driver du med?

– Jeg heter Dior, er 20 år og jeg er fra overalt as, jeg bor med sekk på ryggen egentlig. Jeg henger og lager musikk med venner.

Hvem lager du musikk med?

– Jeg lager ting med mange. Men det folk kjenner igjen mest er nok Philip Emilio.

Hvilken låt hører du på mest for tiden?

– Den låta jeg hører mest på for tiden er Checkmate av Lil Tracy.

Hvordan har stavanger og Oslo havnet på samme låt?

– S/o prollynah for connects! Jeg syns det er så trist at mange er på en Oslo vs Alle ting,jeg er ikke med på den waven og det føles bare naturlig og jobbe med flinke artister.

Hva handler sangen om?

– «Seint» handler om å være for lit ute på byen og miste alle hemninger.

Hvem drømmer du å lage låt med?

– Young Thug!

Hvordan ser fremtiden ut?

– Lys as! Mange nye ting skal treffe Oslo.

Shoutouts?

– Alle mine venner, de vet hvem de er da.