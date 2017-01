Intervju med turné-aktuelle Loveless & Philip Emilio

Hva kan publikum forvente seg av showet?

FK: Malet vårt er at de skal kose seg og høre på ny musikk. De bør være åpne for å slippe seg litt løs, det er jo meningen at vi skal ha det gøy.

PE: Ja, nå har vi jo satt opp et dedikert show, noe som ikke er så vanlig for meg. Ofte er showene våre veldig nakne, og set-listen har variert fra show til show. Nå har vi brukt langt tid på planlegging og pre-produksjon for å skape et helhetlig show. Vi har tatt det til neste nivå, og underholdningen blir det nok bedre.

ET: Vi har prøvd å gjøre en sammensveiset fremførelse, med et godt konsept. Det blir en forestilling for publikummet.