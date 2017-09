Softcore untd. - «Fjern»

Det var da dere lagde «skolebenken»?

Emir: Nei. Skolebenken ble laget for to år siden. Det var den tiden Andreas flyttet til Bergen fordi han hadde slått opp med dama. Så da hadde han ingen jobb, ingen sted å bo, bare loket rundt. Så da var det sånn, fakk it, vi har Studio 39 ute på Laksevåg som var Vibbefanger sitt studio og der hadde jeg studioplass. Så jeg sa at «Andreas nå bare kommer du hit hver dag og jobber med musikk». Det er i mine øyne starten på Softcore Untd.

Hvordan utfyller dere hverandre? Hvem gjør hva og hvorfor fungerer det bra?

Mathias: Det jeg føler jeg tilfører Softcore Untd. er at jeg bidrar med å skru det opp litt. Jeg gjør sånn at det blir litt mer up beat, trommer, du vet. Verdensrommet har allerede lagt grunnlaget med akkordene og jeg gir det liksom litt ekstra drive.

Emir: Jeg føler Softcore Untd. er en battle mellom meg og Andreas på ego. Hvem som har mest ro. Begge vi to er ganske rare typer, det blir bra musikk hvertfall. Andreas er en ganske uryddig type, det vet jeg han er enig i. Jeg er en ganske ryddig type.. Cez, er du litt enig her?

Cezinando ser opp fra mobilen sin i stolen ved siden av.

Cezinando: At du er ryddig? Ehh kanskje..

Emir: På den måten at hvis noen sier ‘kom her, da og da’ så er jeg der da liksom.

Cezinando: Ja, det er du!

Emir: Sant! Og Andreas lever på fukkin african time lissom. Det jeg føler jeg har tilført Softcore Untd. er struktur, å få jula i gang, få folk til å høre på det og like det. Softcore Untd. skal ikke vœre no overfladisk fakkin bullshit med non flinke musikere som skal stå på en scene. Det er fire kompiser som skal ha det gøy! Vetle og Mathias er liksom ryggraden i det hele. Det er som en god patrulje, er du med? Jeg og Andreas går først også har vi watch dogs in the back som sørger for at ingen blir skadet av at jeg og han wilder.

Dere er nå ute må låta «Fjern» hvor du sier du er fjern, høy og tror du har det gøy. Hva mener du med den linja?

Emir: Det er jo noe alle kan relatere til. Det jeg mener med det er når du tar deg selv i å stå inne på en klubb med strober og bare prøver å lokalisere neste øl eller neste move. Den låten handler for min del egentlig om en gang jeg ble utnyttet av en eldre dame. Jeg vil ikke si noe mer om det. Bare hør på teksten «Eg e murings som en brick» JEG er murings som en brick, «Hun legger meg ned» er du med?

Nå skal dere gi ut et prosjekt i samarbeid med Vibbefanger og Eget Selskap. Kan dere fortelle om det?

Emir: Det var etter vi hadde spilt inn alle låtene og vi følte vi hadde temaet ferdig inviterte vi Joar Nikolaisen og Ingebrigt på et møte. Vi viste hva vi hadde og fortalte hva vi ville gjøre med det og spurte om de hadde lyst til å gi det ut. Dette er to år siden nå i Studio 39 ute i Laksevåg.

Mathias: Vi har ikke helt bestemt om det skal bli en EP eller et album enda, men vi har en del singler klare.

Hva inspirerer sounden deres?

Emir: Det som inspirerer sounden vår er at jeg er sykt fan av Verdensrommet. Jeg syns det er sinnsykt fett å jobbe med de og jeg er utrolig stor fan av det Verdensrommet har gitt ut før

Hva skjer fremover? Når får vi høre låtene?

Mathias: Masse på Vill Vill Vest, der har vi en der pop-up gigs her og der i tillegg til den offisielle gigen. Princess Nokia på Parkteatret blir gøy!

Emir: Ikke forvent noe. Ikke gidd å forvent noe. For hvis man begynner å forvente og stille spørsmål så får du en leiving fra venstresiden som er noe helt annet enn det du spurte om. Softcore Untd. er her, take it or fukkin leave it. Hvis du liker det så sliker du det, hvis du ikke liker det, greit, hold kjeft, ikke si noe.