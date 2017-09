Intervju Med Kunstkollektivet DUER

DUER er et kunstkollektiv på 3 som driver utsmykninger og dekorasjoner i form av store veggmalerier til konstruksjoner, foto og klær. De tre gutta har holdt på sammen i flere år, men DUER konseptet er et nytt navn med nye ideer. Det siste året har de jobbet med å bygge et utrykk for seg selv, og har kunst utstilt rundt om i Oslo.

Hva er det som inspirerte dere til og begynne med tagging og hvordan videreførte dere kreativiteten på et lerret?

Vi begynte som shitkids da, som fylte opp skolebøkene med dritt. Nå gjør vi det bare større.

Hvordan jobber dere? Jobber dere best sammen? Eller er det stille i gassmaskene og full konsentrasjon?

Vi jobber stort sett i lag, ikke at det funker. Har en tendens til se hvem som klarer flest bottleflips, i stedet for å gjøre no fornuftig.

Hvem Inspirerer dere?

Generelt folk som gjør det de fucker med, og ikke alt alle andre gjør. Men S/O til Broslo, Smug og Insane51, de er sjuke!

Hva går igjen i DUER Pieces?

Maling.

Har dere noen nye fete prosjekter på gang?

Akkurat nå bare lager vi masse forskjellig materiale, så håper vi på å få vist folk det en dag. Nå først skal vi gjøre et samarbeid med Per (Kjartan Lauritzen) i sammenheng med giggen hans på Rockefeller. Så håper alle kommer for å se!