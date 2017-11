Den bergenske Hip Hop artisten Imsito slapp sin debutsingel «Her i kveld» sammen med Skaterboy Rico i 2015 sluppet singler som Mars, som P3 omtalte som en av årets beste singler. Han utgjør også den ene halvdelen av Zeni Bois som tidligere i år slapp EP’en med samme navn.

Nå er han aktuell med den nye singelen «Vin og Juice» med Jonas V. Låta er singel nummer 100 på Diamond Club og kan med det regnes som en meget verdig jubileumsutgivelse!

Funfact: Deler av verset til Imsito er skrevet på samme beat som Lars Vaular sin Loading Beat 03. Action the Man hadde samme beaten liggende, og Kikkan fra Dårlig Vane og Imsito endte opp hos Action og la ned en skisse.

Imsito spiller også live på Diamond Club kveld på Landmark 10. Nov og i Oslo 7. Desember.

Hør den nye låta som har eksklusiv premiere her på Kingsize i dag via SoundCloud under!