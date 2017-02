TeamBackPacks egne produsent, Ill Brown, er ansett som en undergrunns-legende når det kommer til beats i statene.

Den eminente produsenten jobber nå med EPn, Don´t Forget The Dope, som er satt til å lansere mot slutten av året. Første låt fra skiva er nå ute, hvor han rekrutterer Freddie Gibbs, G-Wiz, og Bj The Chicago Kid. Rapperene går back to back over den sjelfulle beaten, mens sistnevnte leverer et nydelig hook til det ellers ganske spektakulære samarbeidet.