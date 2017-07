Ida Broen tar steget ut i den store verden!

Hvis vi skrur tiden tilbake, lenge før Instagram, var mote og kultur et strengt regime, styrt av de sterkeste leddene i bransjen — slik er det lenger ikke. Selv om jeg i utgangspunktet er negativ til store deler av sosiale medier, har det fortsatt gitt rom til kreative entreprenører, og en større del av makten sitter endelig hos folket.

Nå har vår egne, Ida Broen — New Balance Ambassadør — Oslos Instagram Moteguru — blitt invitert av New Balances fabrikk i flimby for deres eksklusive 35 års jubileum. Ida har vært ambassadør for det populære sneakermerket i overkant av to år, og det er ikke tilfeldig at hun er plukket ut til å være med på jubileet. Flimby fabrikken er for øvrig den eneste lokale fabrikken som lager håndlagde produkter i skobransjen.

Det er fem nøkkelpersoner NB har valgt ut til sin fabrikk, og ryktene er at de skal få lage noe eget. For de som kjenner Idas genuinitet, er det ingen overraskelse at hun har blitt valgt. Ida tar steget videre for norsk mote, og bryter sin første internasjonale barriere. Gratulerer!