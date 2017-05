Hugo Bo$$ «Våken»

Hugo Bo$$ fra Minoritet1 er tilbake med den nye singelen«Våken». på låta har han med seg Pumba & RKM (Tidligere kjent som ChicoPato) fra Naturlig Fjerne. Han har hvert borte fra musikk bransjen i mange år og er nå klar for å vise frem nytt materiale fra kommende EP, som er ment å droppe til høsten. Hugo Bo$$ har hatt fullt opp med jobb, familie & barn. Han har også flytta over grensa til nabolandet Sverige og bor nå i Stockholm’s vesterort. Han jobber med barn og unge fra utsatte områder som Tensta, Rinkeby & Vällingby.

En dag han var på jobb ble han truet med pistol og valgte å lete etter han som gjorde det. Han konfronterte mannen mitt i Tensta Centrum, det viste seg at dette var en av Tensta’s up and coming rappere og de fant kjapt tonen. Hugo Bo$$ fikk stor respekt for måten han gikk frem på og gutta tok han inn i varmen.

-Jeg kjenner meg som hjemme her men detta er ikke Norge, her må man holde seg på vakt og være våken eller så kan det smelle kjapt sier han og ler, Free min broder Z.E sier Hugo

Hør låta under saken!