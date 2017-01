HUF x PENTHOUSE

Skateboardmiljøet, har alltid hatt et godt øye for fashion og har stått bak flere av trendene det siste tiåret.

Skateboardmerket HUF, har eksistert siden 2002, men fikk sitt store internasjonale gjennombrudd med weedprintede sokker og five panel capser tilbake i 2012. Nå har klesgiganten inngått et samarbeid med det nostalgiske mykporno-magasinet PENTHOUSE, for en meget frekk kolleksjon.

Collaben henter inspirasjon fra 70-90 tallet, som var magasinets store gullperiode. Sterke farger og mykt stoff, er nøkkelordet for denne lanseringen.

Kolleksjonen inneholder alt fra velour til capser. Det er ikke bekreftet lanseringsdato, men den vil være tilgjengelige i utvalgte butikker i Norge.