Hør Snoop Dogg x Redman x Method Man x B-Real «Mount Kushmore»

Tidligere denne våren kunngjorde Snoop Dogg at det nye albumet «Neva Left» er innspilt og vil bli utgitt gjennom sitt eget plateselskap Return Of Doggystyle Records. Albumet er nå fått en utgivelsesdato den 19 mai og i går kveld delte Snoop albumcover med en «throwback» bilde der vi ser Long Beach rapperen posere under et California-skilt. Bilde er tatt av den legendariske fotografen Chi Modu. Snoop Dogg beskriver det kommende albumet:

“Throughout the years, I’ve had my hands in a lot of different projects, but music has always remained at my core. This album reflects every phase of me throughout my career. I’m excited for ya’ll to hear this new project that highlights the evolution of the Dogg.”

Snopp Dogg har også en kommende turne på våren og førsommeren «Mount Kushmore Wellness Reatreat Tour» der han får selskap av blant annet Wiz Khalifa, Cypress Hill, Method Man, Redman, Lil Uzi Vert, Berner Flatbush Zombies.

Lytt på sangen Snopp Dogg Ft Redman, Method Man & B-real «Mount Kushmore»