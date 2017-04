Hør på Kevin Gates sin nye sang «What If»

Kevin Gates sitter fortsatt i fengsel på grunn av to ulike våpen arrestasjoner, men rapperen er fast bestemt på å fortsette å slippe ny musikk. Gates droppet sin nye låt «What If» på tirsdag kveld og sangen hedrer Joan Osburne’s 1995 låt «What If God Was One Of Us». Det her er Baton Rouge rapperen sin første nye singel siden fjorårets «Murder For Hire 2» EP.

Sangen finner Kevin Gates i en melankolsk og ettertenksom stemning, noe som er forståelig gitt hans situasjon.

Hør låta her!