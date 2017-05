Den mystiske sangeren, H.E.R, har allerede stått bak flere solide utgivelser, og er nå i prosessen med å ferdigstille albumet, H.E.R. VOL.2. For å varme opp lytterne til lanseringen, byr hun nå på den sjelfulle låta «Every Kind Of Way» – hvor hun balanserer den enkle produksjonen med 90-talls inspirert harmonier. H.E.R fusjonerer det beste fra Alicia Keys til TLC, og er i våre øyne en komplett artist.