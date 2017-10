Gucci Mane har kommet med enda en video fra sitt nyeste prosjekt Mr. Davis som droppet i september. Den nye videoen tilhører låta «Members Only» der vi ser Guwop flekse i kjent stil i et gedigent herskapshus. Den en gang feite Atlanta rapperen viser også muskler, bokstavelig talt da han i videoen også drar ut på en aldri så liten joggetur for å understreke den nye livsstilen. Se den nye musikkvideoen ovenfor og stream Mr. Davis under via Spotify.