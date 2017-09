Gucci Mane Med Selvbiografi

Gucci Mane har de seneste årene vœrt en av Hip Hops mest omtalte navn. Han har med lang fartstid i gamet opparbeidet seg en kredibilitet og respekt fra både fans og artister andre bare kan drømme om. Etter å ha droppet utallige musikkprosjekter er nå Guwop klar for å droppe en egen selvbiografi. Boken tar et dypdykk i Guccis oppvekst i Alabama og Atlanta og belyser høydepunkt og nederlag i rapperens karriere. Boka inneholder også en samling av skriverier Gucci skrev selv mens han satt i fengsel.

«The Autobiography of Gucci Mane» vil vœre til salgs fra 19. september. I mellomtiden kan du sjekke ut traileren for boka over!

Glad i bøker? Sjekk ut bokanmeldelsen vår av selvbiografien til Lil Wayne fra da han satt i fengsel her!