I morgen dropper det nye Gucci albumet Mr. Davis. Rapperen slapp forrige måned den Migos-assisterte låta «I Got The Bag» som et lite forvarsel på hva vi kan ha i vente. Nå har Guwop sluppet enda en ny track, «Curve» med The Weeknd er produsert av Nav og byr på et sensuelt sound. Hør den nye låta under mens du venter på at Mr. Davis skal droppe imorgen.