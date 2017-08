Tidligere denne uka annonserte Guwop at hans nyeste album Mr. Davis kommer til å droppe 15. September. I forbindelse med nyheten slapp han en track som vil vœre å finne på skiva, «I Got The Bag» med Migos. Nå er musikkvideoen til låta her hvor vi ser gutta leve livets glade dager i en svœr mansion med drøssevis av lekre damer og et in-house casino. Sjekk videoen over!