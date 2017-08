Gucci mane er ute med ny video til den Chris Brown assisterte låta «Tone It Down». I Videoen ser vi Guwop og Breezy på en asiatisk inspirert klubb med jenter tildekket i sushi.

Look like Fred Flintstone when he pick a stone up / If everybody got a watch like that / Then why would I want that watch? I’m a loner

Shof videoen til «Tone It Down» her!