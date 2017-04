Det legendariske radioprogrammet Goodshit Radio er tilbake etter å ha blitt sensurert ut av iTunes!

Det hele ble feiret på Rockefeller under gårsdagens KRS-ONE konsert, hvor Goodshit Radio i regi av Don Martin og Tøyen Holdings Fred Fades og Mest Seff stod for oppvarmingen av showet. Det hele har blitt dokumentert i en times lang podcast der du blant annet kan høre et intervju med Blastmasta KRS-ONE the teacher, som forteller Don Martin og Nurdin om hvilket av sine drøyt tjue album som er hans egen favoritt. Hvordan han oppdaget DJ Premier, og ikke minst å bli droppa fra labelen sin til fordel for Britney Spears.

Hør den nye Podcasten her!