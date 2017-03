GoldLink «At What Cost»

Kun åtte dager etter at han annonserte prosjektet, bestemmer den unge, lovende D.C.-rappern Goldlink seg for å slippe sitt etterlengtede andre studio album, «At What Cost».

Utgivelsen inneholder 14 låter totalt, oppfølgeren til debutalbumet, «And After That, We Didn’t Talk» som ble tatt godt imot av Hip Hop elskerne. På «At What Cost» har GoldLink gjesteopptredener fra artister som Wale, Shy Glizzy, Steve Lacy fra (The Internet), Jazmine Sullivan og mer. Låter som «Crew», «Meditation», & «Pray Everyday,» har allerede gjort det bra.

Hele Prosjektet kan nå streames prosjektet via Spotify eller Apple Music.