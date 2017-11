Giggs slippper ny video «Linguo» med Donae'o

Den høyt forventede videoen til hiten «Linguo» er endelig ute med hook-kongen Donae’o og den skuffer ikke.

«Linguo» er en av mange fantastiske spor som vises på Giggs banebrytende mixtape Wamp 2 Dem. Giggs og Donae’o samarbeid blir det alltid en hit ut av, og denne låta er ikke et unntak. Låten vil få deg til å gjøre alle danse movesa som du ser i videoen og bevegelser du ikke engang visste at du hadde i deg. Versene er on-point og hooket er fengende, som gjør at du bør legge denne til i party-playlisten din med en gang.

«Linguo» kommer fra Giggs siste mixtape, Wamp 2 Dem, som droppet tidlig i oktober. Prosjektet har gjesteopptredener fra Young Thug, 2 Chainz, Lil Duke, Popcaan, Donae’O, Dave, Footsie og D Double E.

Sjekk ut den nye musikkvideoen ovenfor!