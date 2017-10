Andre låt og oppfølger til den første singelen «Min Sirkel» som vi skrev om for over ett halvt siden er «Min Vei». Tracken er et resultat av en dag hvor Zamour, bergenseren Blvck O, Jonas Benyoub og Yomi Baisa var samlet i studio til produsent Lars Rubix. Ideen som var å samle en gjeng rappere Gatekunst er stor fan av, for så å linke dem opp med det unge talentet Yomi Baisa, kan du sjekke ut under saken.

Den 15 år gamle rapperen fra Stover, Yomi Baisa er et produkt av ungdomstilbudet HipHop101, og er kjent for den svenske remixen av «Här & Nu» og debutsingelen «Dum Ting» med Nalband og Boss Castro. Det unge talentet har buzzet sakte men sikkert i en god stund nå, og virker ganske klar for hva fremtiden har å bringe.

Rapperne Zamour, Jonas Benyoub og Blvck O er ingen ukjente navn og trenger liten introduskjon hvis du har fulgt med i timen. Zamour som blowet med debutsingelen «Alltid holdt det ekte» å har holdt det gående siden, med blandt annet den seneste låten «Plan D». Han har gått ut og sagt at debutalbumet Konferansetime er å vente på til slutten av året hvis alt går som det skal.

Universal artisten Jonas Benyoub er for øyeblikket aktuell med låten «Youm Wara Youm» og det fine coveret av French Montana låten «Unforgettable». Han gjør god figur i den nye låten, kanskje dette har noe med at det ikke er første gang Jonas er med på Gatekunst prosjektet, da han var med i den fjerde versjonen.

Den norsk/engelsk rappende Blvck O er kjent for låter som «The Plot», «5071», unge Kamel remixen «Si ingenting(remix)» og den litt nye «Spend Time». Han gjestet nylig den platina-låten «Bombadilla» til boybandet The Main Level, og fikk bli med på VG-lista-turnéen.