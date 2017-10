Tredje singel rett ut av Gatekunst prosjektet er «I’m Done», og kommer fra Stavangers egne Abelone og Løkkas Gatekunst-veteran Kaveh, sammen med hit-produsent Jesper Borgen.

21 år gamle Abelone, er up and coming, og ikke. Hun har holdt på med musikk siden 15 års aldren, og kan dermed ikke kalles en rookie i spillet. Den talentfulle Stavangerinnen med Etiopisk bakgrunn har gitt ut to offisielle singler «No More» og «Hold Up», hvor sist nevnte også var listet på P3. Hun er også kjent fra å være semifinalist i Norske Talenter på TV2 i 2014. I tillegg til å drive med musikk, er Abelone også UNICEF ambassadør for Etiopia, som aktivist for barn og kvinners rettigheter. I høst var hun på turne i Uniten i regi av UNICEF, der hun spilte liveshows i San Diego, Chi-city Chicago og New York.

Gatekunst-veteranen Kaveh og produsent Jesper Borgan (Alan Walken, Marcus & Martinus og Morgan Sulele), tok fort til seg ideen når Gatekunst foreslo samarbeidet, og hoppet rett i studio. Først nevnte som kickstartet karrieren sin igjennom prosjektet syntes dette var riktig måte å gi tilbake på i form av deltagelse på årets album. Resultatet ble en tøff R&B-låt hvor artistene utfyller hverandre på en tøff og god måte.