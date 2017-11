Årets Gatekunst prosjekt er i full sving. Det nyeste tilskuddet til prosjektet er den nye videoen til låta «Ikke Si No». Låta er laget på bestilling fra den norske regissøren og skuespilleren Leon Bashir som hita opp Gatekunsts grunnlegger Assad aka Lillebror (fra Hip Hop kollektivet Minoritet1 og rapduoen Emiré & Lillebror) fordi han trengte en låt til hans nye kinofilm «Gjengangere». På låta er også svenske Stor med og 18-åringen Satilmis.

«Yes, den låta der as. Jeg hadde snakket med Leon, og han ønsket at jeg gjorde et comeback i filmen hans. Han fortalte at denne filmen var en av de mest forebyggende filmene han hadde laget og at en av hovedrollene var 15 år. Umiddelbart tenkte jeg at en Gatekunst-låt hadde vært perfekt match.» – Assad

Sjekk den nye videoen over og bestill kinobilletter til «Gjengangere» her!