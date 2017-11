«Kjempe fett å jobbe med Lars og Omar. To jævlig bra typer. Husker da Lars spilte beaten og jeg følte den med engang, men vi prøvde ett par andre beats også. Til slutt hoppet vi på denne og talked that talk. Heat.»

– Andreyun

«Det var liksom helt plutselig at jeg fikk melding fra Andreyun om jeg

ville være med på en Gatekunst-låt med Blvck O. Jeg tenkte bare; Å

fy fader. Jeg hørte mye på musikken til begge i hele sommer og ble

veldig gira på å bli med. Så jeg husket at jeg sprang til bortover

til studioet og skrev ned verset mitt på låta. Jeg synes personlig at

låten er helt vill! Definitivt er banger og jeg håper den når langt.»

– Gerald Ofori

«Jeg liker å lage låter med andre, for da får man alltid ulike

perspektiver om samme konsept. I dette tilfellet synes jeg alle leverte

og det ble en tung klubb låt, litt inspirert av Grime waven i UK også

kanskje?»

– Blvck O

Stream og hør det gode samspillet her!