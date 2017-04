Gangsta Gibbs's 《You Only Live 2wice》Ute Nå!

Freddie Gibbs’s karrière var i fare da han ble tiltalt for en seksuell overgrepssak i Østerrike, saken stammet fra en hendelse tilbake i 2015. Da risikerte han opp mot 10 år i fengsel. Rapperen ble heldigvis frikjent for alle anklager ifjor etter flere måneder i varetekt, som kom som en stor lettelse for ham og familien.

Etter et trøblete år med voldtekt anklageler og varetektsfengsel er Freddie Gibbs ute med ny musikk.

Nå er han endelig ute med et nytt prosjekt, med en sangliste på 8-tracks er det mye å glede seg til. Dessverre har ikke Freddie Gibbs med noen gjeste rappere, men med produksjon fra Kaytranada, BadBadNotGood, Speakerbomb og Aaron Brown så trengs det ikke.

La oss håpe dette albumet kan slå fjorårets Bandana collab med Madlib. Sjekk ut albumet her!