Ganezha har med seg Sushi, Kobe og Kikkan på bangeren «Kamikaze»

Vestkysts-duoen, Ganezha, bestående av brødrene Steven og Godfrey Manoharan, har samlet Bergens-troppene på ny banger. Gruppa slapp EPn, Bloodsport, tilbake i 2015, og høstet god kritikk for skiva. I dag er de ute med låta «Kamikaze», hvor de har med seg Kobe x Sushi og Urørt-vinner Kikan – fra Dårlig Vane.

«Kamikaze» bærer preg av et behagelig refreng med sterk vokal som skinner gjennom instrumentalens toner. den Subluis & Boy E produserte beaten er noe utradisjonell for sjangeren, men med Bergens guttas dynamikk, fungerer det svært godt. Ryktene sier det er en musikkvideo på vei om to uker!