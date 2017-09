G Herbo Ute Med Debutten

Chicago rapperen G Herbo, tidligere kjent som Lil Herb har buzzet lenge og er endelig ute med debuttalbumet som har fått tittelen Humble Beast. Albumet har hvert in the works i en god stund nå, til alle som har etterspurt og ventet på prosjketet hadde G Herbo å si at det har tatt tid å perfeksjonere albumet. Han har selv gått ut og sagt at han er ute etter den spesielle følsen man får av høre klassiskere som for eksempel «Reasonable Doubt» og«Illmatic».