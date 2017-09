Med kun noen få uker igjen til G Herbos nye album Humble Beast dropper, har Chicago rapperen nå sluppet en video til den nye låta «I Like». I Låta rapper Herb om forskjellige jenter han liker som gjenspeiles i videoen ganske ettertrykkelig.

Humble Beast dropper 22. september, MC’en uttlate seg nylig XXL Magazine angående det kommende albumet:

“My album is taking so long because it’s gon’ be perfect,” he said when he stopped by the headquarters recently. “I want my album to put you in the mind of [JAY-Z’s] Reasonable Doubt and [Nas’] Illmatic. That’s what I want my album to resemble, so it’s gon’ take time. You can’t rush it.” – G Herbo