G-Eazy og 9th Wonder teamer opp på ny banger

G-Eazy har vært svært variabel i sine utgivelser, og har sjeldent holdt seg til en spesiell sound innenfor hiphop. Nå har han teamet opp med den legendariske produsenten, 9th wonder, og G-Eazy leverer sterke bars på låta, «Maximum.» Det er godt å høre Gerald Earl på en mer minimalistisk plattform, og duoen klaffer som en velsmurt V8 på Route 66. G-Eazys album, When It’s Dark Out, skal angivelig være rett rundt hjørnet, men det er foreløpig ikke bekreftet en dato for lanseringen.