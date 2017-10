Produsenten London On Da Track tweetet tidligere denne måneden «Slime Season 4», og da Young Thug retweetet innlegget spekulerte og håpet fansen på en oppfølger til fjorårets release Slime Season 3. Fansen fikk seg en god overraskelse selv on noen kanskje hadde koblet duon sammen etter at de ble filmet av papparatziene sammen for en uke siden

Slime Season slutter forhåpentligvis aldri, vi er gira, sjekk det ut!