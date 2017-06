Future til UKA!!!

Etter å ha dominert hitlistene i en årrekke, har Future blitt et av verdens mest ettertraktede hiphop-navn for en ny generasjon urban-artister. Tidligere i 2017 ga han ut to album som begge toppet Billboard, og Future er nå klar for sin verdensturné. Hans eneste stopp i Norge blir i Dødens dal under Norges største kulturfestival, UKA. Trap generalen er en av de som har gjort fleste gjeste vers og refreng de siste årene, og med mindre du er døv har du garantert hørt han på klubben, radio eller på en eller annen spille liste på et nachspiel. Vi er utrolig happy for gode nyheten og anbefaler alle til og ta turen til Trondheim den 10 Oktober. UKA er Norges største kulturfestival i bredde, besøkende, variasjon og begeistring, og vil i 2017 feire 100 år. Festivalen settes opp annethvert år og arrangeres av 1700 frivillige. Med et kulturprogram som strekker seg over tre uker, med over 200 arrangementer og 90 000 solgte billetter, står UKE følelsen sentralt i Trondheim i oktober. For mer informasjon om festivalen og arrangementene, besøk www.uka.no.