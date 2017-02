Atlanta-rapperen slapp det overraskende albumet, future, forrige fredag, og har annonsert at det kommer enda et album denne fredagen.

Vi savnet variasjon på det forrige albumet, og Future forteller selv at dette er et mer radiovennlig album. Skivas tittel er, Hndrxx, og kommer med totalt 17-spor. Foreløpig er det ikke annonsert noen tracklist, men det er bekreftet at Dj Esco står for produksjonen.