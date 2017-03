Future setter ny Billboard 200 rekord

Future er kjent for å toppe Billboard-listene med sine albumutgivelser, men nå har Atlanta-kongen satt en ny rekord. Rapperen har for første gang i historien toppet Billboard 200 med to albumer på to uker. Future ga først ut albumet, FUTURE, før han fulgte opp syv dager senere med det bunnsolide albumet, HNDRXX. Prince har satt samme rekord, men det på bakgrunn av sangerens bortgang – dermed regnes Future som histories første med back to back plassering på Billboard.