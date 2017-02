Det er en uke siden Future slapp album, og nå ruller han ut enda et til. Vi skrev i forrige artikkel at det kunne mangle litt variasjon på første skiva, men etter første gjennomlytt av HNDRXX, er de to skivene sammen en svært god katalog.

HNDRXX byr på totalt 17-spor, og Future har med seg Rihanna og The Weeknd på gjestelisten. Rapperen sa selv at dette albumet ville være mere radiovennlig, og derfor kan vi nå prissette hans forrige album – som er dedikert til «The hardcore trappers.» Du får en god blanding av låter, og Future skinner virkelig på denne skiva.