Med sin andre musikkvideo denne uken, er det ikke utenkelig at et nytt prosjekt fra Future er på vei. Det har vært relativt stille den seneste tiden, men med to utgivelser på en uke, er stillheten definitivt brutt.

Denne gang er det Rick Ross og Future samarbeidet «That´s A Check», som har blitt visualisert. Rapperne går back to back på versene, og komplimenterer hverandre bra på den 808-Mafia produserte beaten. Videoen er ikke den mest orginale, men du får akkurat det du forventer fra Rozay og Future.