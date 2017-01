French «Coke Boy Numero Uno» Montana, slapp to prosjekter i 2016, og trenger i utgangspunktet ingen introduksjon til hverken det mainstreame, eller det innesluttede rapmiljøet.

Bronx rapperen, har teaset fansen om et potensielt P. Diddy samarbeid, og nå er det offisielt. Samarbeidet kommer i form av låta «Can´t Feel My Face», og det skulle bare mangle at vi fikk en video til låta. Diddy har ikke den største rollen i sangen, men akkompagnerer French på den svært tunge, C.N.O.T.E produserte låta.