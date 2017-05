ASAP Rocky, Frank Ocean, Lil Uzi Vert & Quavo «Raf»

I Januar snakket A$AP Rocky via Twitter om en ny låt han skule gi ut, den gang med navnet «Please Don’t Touch My Raf». I søndagens episode av Frank Ocean‘s blondedRADIO hadde han release på den offesielle versjon av den Dun Deal produserte A$AP Rocky låta med, Lil Uzi Vert, Quavo og han selv. Ikke nok med at A$AP generalen har fått med seg et stjernespekket lag, så har han og fått noe ganske uvanlig som et rap vers fra Frank Ocean.

