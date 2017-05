Første del av albumet til Bergenske Ganezha er nå ute!

Ganezha imponerte oss tidligere med låten, «Kamikaze», og gir når ut første del av albumet, Å Gi Fødsel Til Farger. Rap-duoen er består av brødrene, Steven Manoharan og Godfrey Manoharan – og kommer som et frisk pust fra fjellene på vestlandet. På første delen av albumet har de rekruttert Hkon og Mato Grytten til produksjonen, og gir et svært allsidig lydbilde. Spotify albumet vil være komplett over tid, etterhvert som puljene blir lansert.