Flexi Aukan var svært aktiv i 2016, og høstet nærmere 200.000 visninger på det skandinaviske samarbeidet, «Noenting/Ingenting.»

Nå er Hauketo-rapperen klar for å lansere sitt debutalbum, og slipper nå første smakebit fra skiva med tittel, «Bak Murene.» Flexi er inget ukjent ansikt på musikkscenen i Norge, og det blir spennende å se resultatet rundt rapperens debut. I den splitter nye videoen får vi se an alvorlig Flexi med et sterkt budskap. Det kommende albumet består av 13-spor, og er konseptbasert rundt en spesiell natt fra livet til rapperen.