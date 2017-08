Tekst: Zena Løchting Williams

Den siste tiden har vi fått en mye tydeligere plattform for bi-sjangre og innovative rytmer. Brooklyn- rapperen bærer en stor representasjon for det harde vi hører fra hip hop samtidig som at hun klarer å fremme sitt personlige uttrykk på hva kvinnelig autentisk rap skal høres ut som. Vi kjenner henne som stemmen bak det skrikende refrenget ”Ooouu” hvor hun tilbake i 2016 klatret seg nesten til topps med en femte plass på Billboards R&B/ Hip Hop kategori. Hun har siden sluppet en EP og på fredag en godt levert Øya- opptreden.

Det hersker ingen tvil om at MA mener sterkt om familie og venner. Som en veldig bra hype-(wo)man blir vi møtt av rapperens ”bestie” Keys, eller rider som M.A kalte henne så kult selv, da hun braste Øyas Sirkus scene. Én bestevenn og tre andre riders alle ikledd fargen som rimer på tøft, spredde så mye viktig og ikke minst god energi til hverandre som jeg aldri har sett det før. Rødt er tøft og det er virkelig Young M.A og hennes entourage og, eller ”Red Lyfe” som de kaller seg. Det er kult når artister presterer sammen med resten av kollektivet sitt på en konsertscene, men det er enda kulere når det plutselig blir en konkurranse i mellom Brooklyns stolthet selv og ”bestie” Keyz om hvilken side av Øya-publikumet som skriker høyest. Stemningen rakk helt til bakerste rad og en dobbel runde av både skrik og jubel tok sted da M.A tok med seg en opplagt seier fra publikumet sitt på høyre side. For det skal sies; dette var en konsertopplevelse hvor man så veldig tydelig at både Young M.A og hennes riders koste seg vilt mye. Og humøret, det smittet som et virus på Oslo- folket.

Man kan nesten se på denne artisten som et konsept; hun bærer sitt eget svar på stil, hun har en gruppe mennesker rundt seg som gjenspeiler uttrykket hennes som artist og hun fremmer et visuelt resultat av bakgrunnen sin når vi sees på scenen. Det er veldig enkelt å se hvilke som syns det er viktig med et visuelt tillegg under en konsert og de som ikke syns det visuelle er så viktig. I Young M.A sitt tilfelle har hun en arrangert serie av både bilder, logoer, videosnutter og tekst på storskjerm bak seg. Og uten at det stjeler noe oppmerksomhet fra hovedattraksjonen vår M.A, er det dessuten vanskelig når vi blir møtt med overraskende nok, hoftebevegelser under refrenget til låta Bonnie som slapp med EP’en Herstory i april. Det er også på denne låta vi blir påminnet artistens egentlige sexy, men mest av alt uanstrengte stemme. Hun har en måte å flyte rimene sine over så ekstremt feite beats, at hun gjør det vanskelig å sammenligne talentet med noen andre.

Det er ikke nok og kun si at Young M.A beviste seg denne fredagen for sitt norske publikum. Men hun tok oss med på en opplevelse av suksess og resultat. For selv om det er lett å tro noe annet, har vi faktisk sett M.A på miccen allerede som tidlig tenåring, hvor hun har imponert fra start med egen grunnlagt rap-gruppe, Money Mukaz (de som vet, de vet.)

Men i dag snakker i nåtid og det gjør meg godt å kunne bekrefte at denne Brooklyn dama kun er på vei én vei, og det er opp.