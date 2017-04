Fela «Alt han ville bli»

Oslo veteranen «Fela» er tilbake og denne gangen er han tydelig inspirert av en sine hip hop idoler.

« Denne låta kom til etter å ha sett og hørt hva som aktuelt for tiden, mye tull om Groruddalen i media og mye kids og folk som skal snakke om gangsta shit. Med det sagt, så syns jeg 2pac var flink til å fortelle historier sånn at lytteren kunne lage sin egen oppfatning av låta, så dette er en en blanding av disse to inspirasjonene».

Låten er produsert av Casabling, mix/master av Lars Rubix.Det ryktes om at Fela er godt i gang med å lage video til låten.

Fela vil også være å se på teater scenen i år, da han vil være en del av produksjonen «Vinduer» på Det Norske Teateret.

Mer info om dette og billetter finner du her: http://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/vinduer/