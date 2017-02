Fat Joe og Remy Ma tok over fjorårets dansegulv med låta, «All The Way Up», og har siden vært i studio for å ferdigstille et joint-album.

Etter mye ventetid, er endelig albumet, Plata O Plomo, her. De gamle gangster-rap legendene har gjort mye for hiphopens historie, og for første gang på lang tid – høres de sultne ut. Duoen har rekruttert produsent-legendene, Cool & Dre, til hele skiva, mens Kent Jones, French Montana, Ty Dolla $ign, Kat Dahlia og The-Dream er blant navnene å finne på gjestelisten. Få på deg timbsa og du-ragen, her blir det bars.