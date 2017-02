Det har lenge vært snakket om duett-skiva, The King & I, av Notorious B.I.G (R.I.P) og hans tidligere kone, Faith Evans.

Etter utallige utsettelser, har prosjektet vært ansett som dødt for en god periode. Heldigvis er skiva på vei, og første offisielle låt er ute. Det er Snoop Dogg som akkompagnerer duoen på«When We Party», mens verset til Biggie er hentet fra låta,»Going Back To Cali.» Foreløbig er det ingen nye vers fra Biggie, men vi skal ikke se bort fra at de har spart noen godbiter til oss fra den avdøde legenden.