Fabolous og Trey Songz, gjorde et samarbeid på låta «Say Aah» tilbake i 2009, og forenes igjen for mixtapen «Trappy New Years.»

Den 6-spors lange mixtapen ble innspilt i Bay Area, og kommer i forkant av Trey Songz album, Tramaine. Tapen inneholder blandt annet en remix av Migoss´hitlåt «Bad And Boujee», samt YFN Luccis «Keys To The Streets.»