Ezzari «Null»

Den 18 år gamle rapperen Ezzari (Adam Ezzari) fra Hauketo i Oslo er et navn som har spredd seg raskt. Etter god mottakelse av sin første singel «Ikke noe press» som kom I slutten av april, slipper han i dag sin andre singel,«Null», som er produsert av Axxe.(nora kollektiv´s hus produsent)

«Null» er en låt hvor Ezzari reflekterer over sin vei inn i den norske musikkbransjen og over hvorfor han føler han har kommet dit han er i dag, siden han slapp sin egen musikk sent I 2016.

Låta er produsert av Axxe (Unge Ferrari, Arif, Bendik, CAL, Philip Emilio). Ezzari forteller at han hadde noen lærerike og inspirerende sessions sammen.

– «Axxe er en produsent jeg har hørt masse på de siste årene og var den jeg hadde mest lyst til å jobbe med. Å få muligheten til det var utrolig gøy, og jeg er veldig fornøyd med hva vi fikk til sammen. Han hjalp meg masse med å utvikle måter å jobbe på når det gjelder tekst og melodier og oppbygging av låter.

Det var også veldig kult å jobbe i det berømte studioet hans, med de blå og røde gardinene hengene ned. Alle har jo sett dem på snap og insta, hehe. Bare gode vibes hele veien!

Omar Mohammed var også med i studio og hjalp til med melodier og topliners. Han er helt rå på det as!» – Ezzari

Axxe forteller:

– «Adam er rå. Digger den ærlige nerven i tekstene hans. Veldig lett å jobbe med og en veldig hyggelig fyr. Vi koste oss i studio og kom fram til NULL etter et par ideer. Hoppas ni gillar»

Vi gleder oss til og høre mere fra dette talentet fremover.